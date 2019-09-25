2019-09-25T11:21:24+03:00
Происшествия

Тюменцам грозит десять лет тюрьмы за хищение песка

В регионе зафиксирован факт добычи ископаемых без лицензии
Вадим Бегун
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Тюменцы сядут в тюрьму за кражу песка на десять лет. Фото - pixabay.com.Тюменцы сядут в тюрьму за кражу песка на десять лет. Фото - pixabay.com.
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В Ялуторовске направлено в суд дело о многомиллионной краже песка. Местные жители похитили песка почти на семь миллионов рублей.

– По версии следствия, в октябре-ноябре 2016 года обвиняемые, у которых не было разрешительных документов на добычу полезных ископаемых, реализовывали песок с земельного участка в Ялуторовском районе. Всего ими было похищено песка более 117 тысяч кубических метров на общую сумму свыше 6,7 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомости отметили, что преступление было выявлено сотрудниками регионального департамента недропользования и экологии. Они зафиксировали факт добычи общераспространенных полезных ископаемых без лицензии, а позже направили соответствующие материалы в управление МВД по Тюменской области.

Ялуторовские прокуроры в свою очередь по данному уголовному делу утвердили обвинительное заключение и направили материалы дела в суд. Преступникам грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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