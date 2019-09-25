Позвонил популярный телеведущий: тюменская пенсионерка стала жертвой изощренного мошенника

СЕГОДНЯ 09:58 2019-09-25T09:58:47+03:00

Изменить размер текста: A A

62-летняя тюменская пенсионерка стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы денежных средств. Уж очень ей хотелось поучаствовать в популярной телевизионной передаче.

– Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником популярной телепередачи о здоровье. Мужчина рассказал, что планируется выпуск программы о новом способе эффективного лечения и предложил ей пройти платно этот курс, оздоровиться, а затем и поучаствовать в телепередаче, чтобы рассказать об эффективности лечения. Тюменка, недолго думая, согласилась и в течение нескольких дней перевела свои деньги на счета мошенника, – рассказала пресс-секретарь городской полиции Мария Новопашина.

Женщина так и не дождалась приглашения и, наконец, поняла, что ее обманули. В настоящее время стражи правопорядка устанавливают личность злоумышленника, которому в случае поимки грозит лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU