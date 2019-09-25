2019-09-25T08:39:28+03:00
Происшествия

Пропавшую с маленьким ребенком няню разыскивают в Тюменской области

В интернете появилась ориентировка на девушку
Вадим Бегун
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В Тюменской области няня пропала, прихватив ребенка.В Тюменской области няня пропала, прихватив ребенка.
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В Тюменской области разыскивается 23-летняя Викторию Айметдинову. Девушку попросили присмотреть за шестимесячным ребенком, однако она просто исчезла вместе с малышом.

– 24 сентября в 17.30 в полицию Заводоуковска поступило заявление о пропаже девушки и малолетнего ребенка, за которым ей доверили присматривать. В настоящее время устанавливается местонахождение пропавших. По предварительным данным, причиной исчезновения стал конфликт в семье, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Мама пропавшего младенца Наталья Гафнер рассказывает, что Виктория уже три года живет с сыном ее супруга, с которым они накануне поругались. Так как женщине надо было отъехать на несколько часов, девушка осталась присмотреть за малышом. А когда вернулась, дома уже никого не было. Теперь мать Богдана уверена: таким образом Виктория мстит своему парню за конфликт. Она также сообщила, что беглянка несколько раз говорила, что «всех детей надо собрать и отвести в мечеть», передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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