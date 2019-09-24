СЕГОДНЯ 19:04 2019-09-24T19:05:31+03:00

Физик из тюменской школы №88 представит регион на конкурсе «Учитель года – 2019»

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Учитель физики тюменской школы №88 Виталий Ерохин представляет Тюменскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года – 2019», который в этом году проходит в Грозном (Чеченская республика). Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, Виталий Ерохин победил на городском и региональном этапах конкурса, поэтому получил путёвку на всероссийский конкурс профессионального мастерства. Вместе с тюменцем за «пеликанов» будут бороться педагоги из 85-ти регионов России.

Как рассказал сам учитель, он даст открытый урок в математической школе имени Х.И. Ибрагимова 25 сентября. Уже завтра ему предстоит защитить честь региона.

– Сейчас усиленно готовлюсь. Думаю, все пройдет хорошо, - рассказал он. – Меня поддерживают родные, коллеги, да сами участники конкурса стараются друг друга подбадривать. Главное – не победа, а бесценный опыт общения и обмена опытом.

Учителя-участники всероссийского конкурса проведут также внеучебное занятие, причём направление и школьный класс определятся в ходе жеребьёвки 28 сентября. По итогам испытаний, которые продолжатся до 3 октября, будут определены 15 финалистов-лауреатов. Имя абсолютного победителя объявят в преддверии Дня учителя, 4 октября, на сцене Государственного Кремлёвского дворца.

За ходом очных туров «Учитель-профессионал», «Учитель-мастер» и «Учитель-лидер» в режиме онлайн на сайте.

Напомним, в 2017 году на всероссийском конкурсе педагогического мастерства: «История в школе: традиции и новации» завоевала молодой педагог Заводоуковской школы №2 Алёна Троицкая. Она признана лучшим историком страны в конкурсе «Учитель года России». Награду ей вручила министр образования и науки Ольга Васильева.

ИСТОЧНИК KP.RU