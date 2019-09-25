2019-09-25T06:20:38+03:00
Происшествия

Тюменец может отправиться в колонию за то, что разбил подруге дорогой «Айфон»

За умышленное уничтожение чужого имущества заведено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец разбил подруге дорогой телефон. Фото - pixabay.com.Тюменец разбил подруге дорогой телефон. Фото - pixabay.com.
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В дежурную часть отдела полиции № 7 города Тюмени обратилась местная жительница. Девушка сообщила, что ее дорогостоящий смартфон марки «Iphone» поврежден, и в этом виноват ее парень.

– В день происшествия потерпевшая поругалась со своим молодым человеком. На почве ревности между молодой парой началась потасовка, в ходе которой молодой человек выхватил сотовый телефон подруги и разбил его. Оперативно прибывший на место участковый уполномоченный задержал злоумышленника, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Удалось ли девушке отремонтировать телефон – осталось неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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