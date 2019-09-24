2019-09-24T14:44:14+03:00
Общество

«Бедный, вот страху натерпелся»: тюменцам стало жалко лося, бегающего по дорогам

Животное видели на Старотобольском тракте уже несколько раз
Вадим Бегун
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Тюменцы заметили лося, бегающего по дорогам. Фото - "ЧС Тюмень".Тюменцы заметили лося, бегающего по дорогам. Фото - "ЧС Тюмень".
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В Тюмени местные жители заметили бегающего по дорогам лося. По их мнению, животное заплутало и не может найти дорогу в лесу.

Фотографию, на которой видно, как животное бежит прямо через оживленный участок Старотобольского тракта, в социальные сети выложил очевидец. Сразу выяснилось, что лось бегает там уже не первый день. Одна тюменка, по ее же словам, даже позвонила в службу 112, однако это не дало результатов.

Местные жители в основном переживают за животное, лишь некоторые в комментариях отмечают, что из лося получились бы неплохие котлеты.

«Что они в город та лезут, что в лесу не сидится?»; «Его бы кто перегнал в лес. Лоси часто выходят в город, просто потому что не туда свернули. А оказавшись среди людей, в ужасе бегают»; «Бедный, он еще малыш совсем, вот страху то натерпелся», – пишут в комментариях к опубликованному фото неравнодушные тюменцы.

В местном управлении госохотхозяйства утверждают, что ничего страшного в этой ситуации нет: гонный лось сам найдет дорогу в лес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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