«Бедный, вот страху натерпелся»: тюменцам стало жалко лося, бегающего по дорогам
В Тюмени местные жители заметили бегающего по дорогам лося. По их мнению, животное заплутало и не может найти дорогу в лесу.
Фотографию, на которой видно, как животное бежит прямо через оживленный участок Старотобольского тракта, в социальные сети выложил очевидец. Сразу выяснилось, что лось бегает там уже не первый день. Одна тюменка, по ее же словам, даже позвонила в службу 112, однако это не дало результатов.
Местные жители в основном переживают за животное, лишь некоторые в комментариях отмечают, что из лося получились бы неплохие котлеты.
«Что они в город та лезут, что в лесу не сидится?»; «Его бы кто перегнал в лес. Лоси часто выходят в город, просто потому что не туда свернули. А оказавшись среди людей, в ужасе бегают»; «Бедный, он еще малыш совсем, вот страху то натерпелся», – пишут в комментариях к опубликованному фото неравнодушные тюменцы.
В местном управлении госохотхозяйства утверждают, что ничего страшного в этой ситуации нет: гонный лось сам найдет дорогу в лес.
ИСТОЧНИК KP.RU