2019-09-24T16:13:23+03:00
Общество

Тюменец спустя четыре месяца вернул деньги за несостоявшийся концерт Мота

Организатор мероприятия не хотел самовольно расставаться со средствами
Вадим Бегун
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Тюменец вернул деньги за несостоявшийся концерт известного рэпера. Фото - pixabay.com.Тюменец вернул деньги за несостоявшийся концерт известного рэпера. Фото - pixabay.com.
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Тюменцу лишь через четыре месяца удалось вернуть деньги, которые он уплатил за билет на концерт российского исполнителя Мота. Мероприятие отменили, однако организатор возвращать компенсацию не собирался.

В мае в адрес тюменского Роспотребнадзора поступило обращение гражданина, который попросил оказать содействие в возврате денежных средств. Выяснилось, что в Тюмени 11 мая должен был пройти концерт известного рэпера Мота, однако он не состоялся. Организатором мероприятия являлась индивидуальный предприниматель Ирина Кнышук.

– Женщина проигнорировала требования заявителя вернуть. Нами было подготовлено и направлено в Мировой суд исковое заявление в защиту прав потребителя. Суд решил частично удовлетворить исковые требования ведомства и взыскать с организатора концерта более 4 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

Там добавили, что в этом году всего было подано восемь исковых заявлений к бизнесвумен. Шесть местных жителей возвратили свои деньги, еще два дела до сих пор на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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