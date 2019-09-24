Тюменец спустя четыре месяца вернул деньги за несостоявшийся концерт Мота
Тюменцу лишь через четыре месяца удалось вернуть деньги, которые он уплатил за билет на концерт российского исполнителя Мота. Мероприятие отменили, однако организатор возвращать компенсацию не собирался.
В мае в адрес тюменского Роспотребнадзора поступило обращение гражданина, который попросил оказать содействие в возврате денежных средств. Выяснилось, что в Тюмени 11 мая должен был пройти концерт известного рэпера Мота, однако он не состоялся. Организатором мероприятия являлась индивидуальный предприниматель Ирина Кнышук.
– Женщина проигнорировала требования заявителя вернуть. Нами было подготовлено и направлено в Мировой суд исковое заявление в защиту прав потребителя. Суд решил частично удовлетворить исковые требования ведомства и взыскать с организатора концерта более 4 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.
Там добавили, что в этом году всего было подано восемь исковых заявлений к бизнесвумен. Шесть местных жителей возвратили свои деньги, еще два дела до сих пор на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU