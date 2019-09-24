2019-09-24T08:36:48+03:00
Общество

Сбербанк профинансировал строительство ЖК «Ньютон» в Тюмени

Вадим Бегун
Поделиться:
Фото - Сбербанк.Фото - Сбербанк.
Изменить размер текста:

Сбербанк в Тюмени профинансировал жилой комплекс «Ньютон» специализированного застройщика «Сибмаш-Северстрой». Объем финансирования составил 405 млн рублей. Реализация квартир в жилом комплексе будет осуществляться с использованием счетов эскроу.

- «Сибмаш-Северстрой» - это новый застройщик на тюменском рынке недвижимости. Финансирование жилого комплекса «Ньютон» станет началом плодотворного сотрудничества строительной компании и Сбербанка в сфере девелопмента. Особенность финансирования Сбербанка заключается в том, что деньги на строительство застройщик получает уже сейчас, при этом выплата процентов по кредиту отсрочена на весь срок строительства. Такие условия доступны застройщикам и проектам, прошедшим экспертизу банка и получившим положительное заключение, - отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Покупатели квартир в ЖК «Ньютон» будут вносить оплату на счета эскроу, открытые в Сбербанке. Деньги на этих счетах будут храниться до завершения строительства и передачи квартир дольщикам. Застройщик сможет получить деньги дольщиков после ввода дома в эксплуатацию и оформления первого права собственности.

Жилой комплекс «Ньютон» - это два дома в тихом центре Тюмени, в 3 минутах ходьбы от набережной и деловой части города. Дома высотой 9 этажей гармонируют с архитектурной концепцией исторического центра и дополняются общественными зонами отдыха: детскими площадками для малышей и подростков, спортивными площадками под открытым небом, пешеходным бульваром.

Новый жилой комплекс предлагает 27 вариантов квартир, в том числе необычные для Тюмени: хайфлэты с видовыми террасами и высотой потолков 3,5 м, ситихаусы с отдельным входом и потолками 5,4 м, что дает возможность организовать антресольный этаж.

Внутри комплекса предусмотрено все необходимое для комфорта жильцов: подземный паркинг с выходами в лифтовой холл, лобби на антресольном этаже парадной для деловых встреч, помещение для хранения детских колясок и велосипедов, лапомойная для собак, парадные без ступенек со входом на уровне земли, бесшумные лифты, охранные системы и видеодомофоны.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменское озеро Алебашево хотят изменить за два года
Хотел весело отметить день рождение друга: тюменцу дали пять суток за кражу виски
Есть пострадавший: в тюменской многоэтажке горела квартира
Продала героин знакомой: тюменка села на двенадцать лет за сбыт наркотиков
Проникся проблемой: влюбленный тюменец выплатил пятимиллионный долг своей девушки
Тюменские следователи разберутся в конфликте между врачами и родственниками умершего, устроившими скандал в больнице
В Тюменской области почтят память Бориса Щербины
Ревнивый тюменец побил сожительницу прямо в банке
Тюменская православная гимназия выиграла конкурс на лучшее озеленение пришкольного участка
На улице Республики в Тюмени с утра отключат светофоры
Погода на 23 сентября в Тюмени: пасмурно и холодно
Ольга Кузнечевских пожелала участникам Губернаторской школы успешной реализации проектов
Генеральный консул ФРГ Матиас Крузе посетил Тюменскую область с рабочим визитом