Генеральный консул ФРГ Матиас Крузе посетил Тюменскую область с рабочим визитом

СЕГОДНЯ 19:33 2019-09-23T19:33:34+03:00

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Генеральный консул Федеративной Республики Германия Матиас Крузе получил в память о Тюменском нефтегазовом форуме – 2019 на стенде ТИУ порошок сухой воды. Сотрудники ТИУ заверили почётного гостя, что «волшебный порошок – сухая вода» в обозримом будущем будет применяться при транспортировке газа.

Матиас Крузе посетил Тюменскую область с 18 по 20 сентября 2019. В первый день визита генконсул встретился с губернатором Александром Моором. Во время встречи стороны обсудили совместные проекты в области экономики, науки, образования и культуры. Обсудили и вопросы переработки мусора. Генконсул поинтересовался, как в Тюменской области обстоит с этим дело, на что получил от губернатора информацию о текущем состоянии вопроса. Матиас Крузе предложил провести совместное мероприятие с немецкими экспертами в формате обмена опытом.

Генконсул подчеркнул значимость Тюменского нефтегазового форума и заверил губернатора, что проинформирует немецкие предприятия с целью привлечения их к участию в ТНФ в следующем году. Также Матиас Крузе проявил личную заинтересованность в знакомстве с гимназией №83, где школьники изучают немецкий язык. Там он вручил именные сертификаты учащимся, которые прошли тестирование и успешно сдали экзамен на знание немецкого языка определённого уровня.

На второй день Матиас Крузе посетил Тюменский нефтегазовый форум и стенды компаний «Сибур», «Лукойл», «Новатек», «Сургутнефтегаз», резидентов «Западно-Сибирского инновационного центра нефти и газа», а также уделил внимание немецкими компаниям «Бентек» и «КСА Дойтаг».

ИСТОЧНИК KP.RU