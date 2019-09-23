2019-09-23T18:30:14+03:00
Общество

В Тюменской области состоится XII Слёт школьных лесничеств

Участников ждут мастер-классы, выставки и конкурсы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области состоится XII Слёт школьных лесничествВ Тюменской области состоится XII Слёт школьных лесничеств
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XII Слёт школьных лесничеств пройдёт в детском лагере «Витязь» с 24 по 26 сентября 2019 года. Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, участников ждут многочисленные мастер-классы, конкурсы, выставки и семинары, посвящённые лесу. В течение трёх дней участники юннатского движения посоревнуются в практических и теоретических знаниях в области лесных наук, а руководители поделятся педагогическими наработками и опытом ведения школьных лесничеств.

Уже завтра, после торжественного открытия, дети примут участие в индивидуальных специализированных конкурсов по лесоведению и таксации, экологии, зоологии, энтомологии, ботанике и дендрологии. Также ребята представят проекты обустройства мест отдыха в лесу и поучаствуют в конкурсе агитбригад «Сохраним леса Сибири!».

Руководители школьных лесничеств посетят круглый стол, посвящённый реализации программы «Тобольский лес: взаимодействие бизнеса и школьных лесничеств», где лектором выступит представитель «СИБУР Тобольск», а также результатом деятельности школьных лесничеств.

На второй день пройдёт эстафета «Лесное многоборье» и семинар-практикум для руководителей школьных лесничеств. Также в программе – обучающий курс «Будущее за нами», куда войдут мастер-классы по ботанике и защите леса, и командная спортивная игра «Один день лесного пожарного».

На торжественном открытии 26 сентября пройдёт награждение победителей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в рамках проведения масштабной Всероссийской акции «Живи, лес!», которую проводит Федеральное агентство лесного хозяйства, состоялась региональная акция по посадке леса. На площади 4,5 га будет посажено более 19 тысяч сеянцев сосны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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