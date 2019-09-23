2019-09-23T15:26:24+03:00
Происшествия

Уксус в глаз, топор в голову: тюменские медики рассказали о беспокойных выходных

К счастью, обошлось без тяжелых травм
Вадим Бегун
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Тюменец ударил себя топором по голове. Фото - pixabay.com.Тюменец ударил себя топором по голове. Фото - pixabay.com.
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Накануне, 22 сентября, экстренная помощь понадобилась двум тюменцам: оба получили бытовые травмы в результате несчастных случаев. Один ударил себе топором по голове, другой – брызнул в глаз уксусом.

– 29-летний мужчина рубил дрова во дворе дома и зацепился за бельевую веревку топором, после случайно попал себе обухом по лбу. Рана получилась небольшой, но обильно кровоточащей. Вторая пострадавшая – 45-летняя женщина. Открывая бутылку с уксусной кислотой, она и не предполагала, что крышка отлетит и брызги попадут ей в глаза, – рассказала пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи Тюмени Ирина Бердюгина.

В ведомстве отметили, что в отсутствии серьезных травм тюменцы должны благодарить самих себя и своих близких. Так, ударившему себя топором мужчине до приезда скорой жена туго перебинтовала голову и наложила на место раны лед. А у женщины, которая брызнула себе в глаз уксусом, зрение сохранилось благодаря тому, что она до приезда медиков постоянно промывала себе глаза водой из крана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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