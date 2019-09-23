2019-09-23T13:48:54+03:00
Общество

С летней на зимнюю: тюменских водителей попросили «переобуться»

Данная мера поможет сократить количество ДТП
Вадим Бегун
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Тюменских водителей просят сменить летний вариант шин на зимний.Тюменских водителей просят сменить летний вариант шин на зимний.Фото: Вадим Бегун
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«Уралуправдор» просит тюменских водителей быть внимательными на федеральных трассах. Совсем скоро в регионе выпадет первый снег, поэтому тюменцам уже сейчас стоит задуматься о замене летней резины на автомобилях на зимнюю.

– При смене сезонов советуем воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. Особенно аккуратными на дорогах в этот период должны быть начинающие водители. Также напоминаем о своевременной смене летней резины на зимнюю. Это позволит значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, а значит спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения, – рассказали в пресс-службе «Уралуправдора».

Там напомнили: в случае если вы стали свидетелем нештатной ситуации на федеральных трассах, обязательно звоните в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 8-800-200-63-06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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