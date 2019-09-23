Нелегальные автогонщики собирались у ТЦ «Лента» в Тюмени этой ночью

СЕГОДНЯ 14:13 2019-09-23T14:13:42+03:00

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В Тюмени сегодня, 23 сентября, ночью автогонщики на классических моделях ВАЗов собирались провести заезд по городу. Однако инспекторы ГИБДД не дали им осуществить задуманное.

По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, на парковке у торгового центра «Лента» собрались около 25-ти автомобилистов. Так как о гонках было известно заранее из социальных сетей, инспекторы прибыли на место, чтобы контролировать въезд на парковку и все происходящее на ней. – От управления транспортом были отстранены два несовершеннолетних водителя, которые не имели водительских удостоверений. Один из них в присутствии вызванных родителей отказался от прохождения освидетельствования на наркотическое опьянение, другой сдал биосреды. Результат будет известен позже, – рассказали в ведомстве.

Там также сообщили, что в выходные дни на дорогах региона были задержаны 67 водителей в состоянии опьянения, из них семь подлежат уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение.

ИСТОЧНИК KP.RU