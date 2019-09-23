2019-09-23T12:38:50+03:00
Происшествия

Тюменца лишили свободы на полгода за пьяную езду на тракторе

Мужчине запретили садиться за руль почти три года
Вадим Бегун
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Тюменец отправил в колонию за езду на тракторе в пьяном виде. Фото - pixabay.com.Тюменец отправил в колонию за езду на тракторе в пьяном виде. Фото - pixabay.com.
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В Ялуторовске водитель отправлен в колонию за пьяную езду на тракторе. Ранее судимый 41-летний житель села Карабаш не первый раз нарушает правила дорожного движения.

– Как следует из материалов уголовного дела, днем 2 августа этого года пьяный селянин на тракторе поехал в лес. По дороге его остановили сотрудники дорожного патруля. Проведенное освидетельствование подтвердило нетрезвость тракториста. Три года назад мужчина уже был осужден за пьяную езду к 300 часам бесплатных общественно полезных работ, но должных выводов для себя не сделал, – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что суд назначил селянину шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. К тому же, ему два с половиной года нельзя заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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