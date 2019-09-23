Советы предпринимателям от банка: стоит ли брать кредит на развитие бизнеса?

СЕГОДНЯ 08:43 2019-09-23T08:43:53+03:00

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ит на развитие бизнеса?

«Банки на нас наживаются», «Берешь чужие — платишь свои», «Я развиваюсь только на собственные деньги» - это набор тех стереотипов, которых придерживаются многие предприниматели. Изначально идея воспользоваться кредитом и стать обязанным банку мало кому нравится. Ведь очень выгодно ни от кого не зависеть и развивать бизнес на свои деньги. Это способствует большей уверенности в завтрашнем дне и более спокойному сну. Но это лишь иллюзия и при таком образе мыслей малые предприятия, скорее всего, не смогут получить должного развития и эволюционировать до среднего бизнеса, даже если будут вести высокорентабельный бизнес. Если у бизнеса есть потенциал роста, который не реализуется, конкуренты постараются вытолкнуть такой бизнес с рынка.

С помощью кредита можно решить многие проблемы, но, чтобы сам кредит не пополнил список проблем, следует трезво оценивать свои возможности. Использование кредитных средств никому автоматически не гарантирует получение выгод. Напротив, неправильно использованный кредит может подорвать финансовое положение компании. Во-первых, необходимо иметь четкое представление, куда денежные средства планируете направить. В целевом использовании денежных средств необходимо проявлять должную осмотрительность, поскольку при появлении большого объема ресурсов в виде денег (пусть и заемных), возникает огромное желание потратить их на решение совсем не первостепенных задач, которые стоят перед компанией.

Во-вторых, кредит можно использовать для развития бизнеса, но только при определенных условиях:

1. У компании есть четкий план роста бизнеса. Заемные деньги стоит брать только тогда, когда есть представление — какой эффект будет от их вложения, есть ли у бизнеса вообще потенциал для роста. Для этого желательно составить финансовую модель. Финансовая модель должна опираться на те контракты, которые предприятие планирует к заключению и на тот денежный поток, который обеспечат данные контракты. Денежных средств должно хватать на покрытие всех текущих обязательств предпринимателя.

2. Ну и конечно, рентабельность по контрактам, которые подлежат исполнению, должна позволить компании покрывать будущие платежи по процентам банку.

Помимо этого, кредитные организации при финансовом анализе принимают во внимание конкурентоспособность в отрасли, деловые и профессиональные качества, немаловажную роль играет репутация собственника предприятия.

КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)* поддерживает малый бизнес и активно участвует в реализации программы Минэкономразвития по льготному кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса. Программа позволяет финансировать субъектов МСП на инвестиционные цели на срок до 10 лет и на пополнение оборотных средств – до 3-х лет. Процентная ставка установлена на уровне 8,5% годовых на период субсидирования. Минимальная сумма по таким кредитам в настоящее время снижена и составляет 500 тысяч рублей.

Участие в Программе льготного кредитования для бизнеса это шанс. Шанс воспользоваться недорогими денежными ресурсами, которые можно направить на инвестиционные цели. СТРОЙЛЕСБАНК приглашает к диалогу всех заинтересованных в участии в Программе предпринимателей.

Сотрудники Банка не только окажут поддержку в формировании необходимых документов, но будут сопровождать клиента на каждом этапе кредитования: от момента подачи заявки, проработки бизнес-планов и проектов и, в случае одобрения кредита, до момента окончательного возврата денежных средств по договору.

Узнать подробные условия программы можно по телефону (3452) 566-026 либо на сайте.

* КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), г. Тюмень, ул. Республики, 65. Тел. 8-800-100-60-26 (звонок бесплатный) или (3452) 566-026. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ от 11.02.2008г. №2995.