2019-09-23T08:21:56+03:00
Общество

Тюменские журналисты участвуют в фестивале современной журналистики в Сочи

Владимир Путин высказался о важности форума
Вадим Бегун
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Тюменцы участвуют в сочинском фестивале журналистики. Фото - Сергей Русанов.Тюменцы участвуют в сочинском фестивале журналистики. Фото - Сергей Русанов.
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В Сочи на фестивале современной журналистики «Вся Россия-2019» собрались более 1 200 сотрудников средств массовой информации со всей России, а также Болгарии, Сербии и Южной Кореи. Тюменскую область на мероприятии представляют 12 человек.

«Сегодня СМИ служат действенным механизмом общественного контроля. Активизируют прямой предметный диалог между гражданами и властью. И не только по делу, результативно критикуют ее представителей, но и являются организаторами полезных инициатив. Такая конструктивная, ответственная позиция помогает органам местного самоуправления, региональным командам управленцев более эффективно решать проблемы, волнующие людей. Повышает заинтересованность, стремление самих жителей включаться в реализацию социальных и общественно значимых проектов», – говорится в приветствии президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

На фестивале была представлена фотовыставка межрегионального конкурса репортажной фотографии им. Александра Ефремова. На ее открытии тюменцы вручили председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву памятную медаль «За вклад в развитие сибирской фотографии». Ежегодный фестиваль современной журналистики продлится до 26 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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