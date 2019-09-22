2019-09-22T17:32:02+03:00
Общество

В тюменском микрорайоне «Европейский» до конца года сдадут детский сад

Рядом с ним начато строительство школы
Алена Кульмухаметова
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В тюменском микрорайоне «Европейский» до конца года сдадут детский сад. Фото с сайта pixabay.comВ тюменском микрорайоне «Европейский» до конца года сдадут детский сад. Фото с сайта pixabay.com
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Детский сад в центре микрорайона «Европейский» планируют сдать до конца года. На ограждающем заборе уже появились яркие рисунки, как анонс будущего радостного события.

Известно, что трехэтажное здание оформлено панорамными окнами и завершается большим атриумом. Детский сад примет 325 детей. Но пока ему не присвоен номер, а значит электронная очередь для записи не открыта. Прилегающую территорию у здания благоустроят.

После окончания строительства компания «Брусника» передаст здание детского сада администрации города для дальнейшего управления и организации работы согласно законодательству. Рядом с будущим детским садом в сентябре началось строительство школы, ее планируют сдать в 2021 году.

Проект будет такой же, как у школы на Бориса Житкова и в Ямальском-2, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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