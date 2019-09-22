Тюменцы в августе побили рекорд по свадьбам

СЕГОДНЯ 14:21 2019-09-22T14:21:28+03:00

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Свадебный бум случился в ЗАГСах Тюменской области этим летом. Самым плодотворным оказался август.

По данным регистрирующего органа, в последний месяц лета свои отношения узаконили 1 тыс. 692 пары. Из них 1 тыс. 24 пары - в Тюмени. В Тюменском районе прошло 172 бракосочетания, в Тобольском ЗАГСе - 131,в Ишимском - 106. Меньше десяти свадеб сыграли в Ярковском, Аромашевском, Вагайском, Викуловском, Юргинском, Сладковском, Сорокинском и Армизонском районах.

Май по–прежнему пугает молодоженов. Суеверие, что женившиеся якобы всю жизнь будут маяться. Хотя статистика говорит, что майские пары реже разводятся по сравнению с теми, кто шел в ЗАГС в красивые даты. В этом году в мае зарегистрировали брак всего 448 пар, в том числе 288 - в Тюмени.

В целом за 8 месяцев узами брака себя связали 7 тыс. 502 пары. В то же время 4 тыс. 686 семей официально расторгли отношения, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU