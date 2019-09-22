СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-22T13:54:48+03:00

Тоболяк получил условный срок за найденные у дома наркотики. Фото с сайта УМВД на транспорте УрФО

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Тобольский городской суд назначил наказание 42-летнему местному жителю за незаконный оборот наркотиков.

По данным УМВД на транспорте УрФО, 2 июня текущего года во время профилактического рейда по подозрению в хранении наркотических средств был задержан житель города Тобольска. У него был обнаружен сверток с неизвестным порошком.

Результаты проведенного исследования показали, что изъятое наркотическое средство общей массой 1,177 грамма, что является значительным размером.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по за незаконный оборот наркотиков.

По словам тоболяка, «закладку» он нашел на улице возле своего дома, так как употребляет наркотики и знает места, где могут быть тайники.

Однако во время расследования уголовного дела вина мужчины была полностью доказана.

Суд признал мужчину виновным и назначил условное осуждение сроком на 1 год, с испытательным сроком в 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU