Тоболяк получил условный срок за найденные у дома наркотики
Тобольский городской суд назначил наказание 42-летнему местному жителю за незаконный оборот наркотиков.
По данным УМВД на транспорте УрФО, 2 июня текущего года во время профилактического рейда по подозрению в хранении наркотических средств был задержан житель города Тобольска. У него был обнаружен сверток с неизвестным порошком.
Результаты проведенного исследования показали, что изъятое наркотическое средство общей массой 1,177 грамма, что является значительным размером.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по за незаконный оборот наркотиков.
По словам тоболяка, «закладку» он нашел на улице возле своего дома, так как употребляет наркотики и знает места, где могут быть тайники.
Однако во время расследования уголовного дела вина мужчины была полностью доказана.
Суд признал мужчину виновным и назначил условное осуждение сроком на 1 год, с испытательным сроком в 2 года.
ИСТОЧНИК KP.RU