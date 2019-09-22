2019-09-22T13:54:48+03:00
Происшествия

Тоболяк получил условный срок за найденные у дома наркотики

Мужчина употребляет запрещенные вещества
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Тоболяк получил условный срок за найденные у дома наркотики. Фото с сайта УМВД на транспорте УрФОТоболяк получил условный срок за найденные у дома наркотики. Фото с сайта УМВД на транспорте УрФО
Изменить размер текста:

Тобольский городской суд назначил наказание 42-летнему местному жителю за незаконный оборот наркотиков.

По данным УМВД на транспорте УрФО, 2 июня текущего года во время профилактического рейда по подозрению в хранении наркотических средств был задержан житель города Тобольска. У него был обнаружен сверток с неизвестным порошком.

Результаты проведенного исследования показали, что изъятое наркотическое средство общей массой 1,177 грамма, что является значительным размером.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по за незаконный оборот наркотиков.

По словам тоболяка, «закладку» он нашел на улице возле своего дома, так как употребляет наркотики и знает места, где могут быть тайники.

Однако во время расследования уголовного дела вина мужчины была полностью доказана.

Суд признал мужчину виновным и назначил условное осуждение сроком на 1 год, с испытательным сроком в 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четверть всех малышей Тюменской области посещают ясли
«Точки роста» открываются в школах Тюменской области
Тюменцы в августе побили рекорд по свадьбам
Тюменские предприятия успешны за счет четкой организации на производстве
Жителей Тюмени призывают сделать прививки от гриппа
Тюменцам рассказали, когда в их дома придет тепло
Тюменские учёные пробуют новый метод лечения кожных заболеваний
Тюменцев просят опознать погибшую в ДТП женщину по маникюру и носкам
В Тюмени пройдёт новая лекция проекта «КонцептХаб»
У тобольских пенсионеров медики эффективно выявляют патологии современными методами
Жителей Тюмени научат делать сладкие букеты
В Тюмени «бабушки особого назначения» изучают тонкости контактного боя
Погода в Тюмени 22 сентября: дожди и холодно
Полпреда президента в УФО впечатлили тюменская школа, дороги и комплексная застройка микрорайонов
В Тюменской области стартует новый этап стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов»
В одной из тюменских больниц появился уникальный аппарат УЗИ экспертного класса
В Тюменской области создали приложение, которое не имеет аналогов в мире
Красоту тюменского деревянного зодчества покажут в фильме на канале «Культура»
Молодым семьям Тюменского района выдали субсидии на жилье
Короткометражный фильм тюменского режиссера представлен на международном фестивале
Жителей Ишима ждут шоу, квесты и ролевые игры
В Тюмени на 22 сентября объявлено штормовое предупреждение
На плавучем понтоне на озере Алебашево появится чум
В Тюмени откроют первый закрытый бассейн для зимнего плавания