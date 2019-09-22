Жителей Тюмени научат делать сладкие букеты

СЕГОДНЯ 07:36 2019-09-22T07:39:45+03:00

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Жителей областной столицы научат создавать сладкие букеты. В последнее время они стали вкусной и интересной альтернативой традиционным букетам. Желающих постичь азы фуд-флористики, научат подбору ингредиентов, оформлению композиции, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Спикер расскажет историю появлению таких букетов, поделится трендами по их созданию, расскажет, что и с чем лучше сочетать, чтобы композиция получилась вкусной. Все материалы предоставят организаторы: конфеты, печенье, различные виды зефира. После мастер-класса каждый участник сможет забрать свой букет домой.

Начало мастер-класса в 18:30, зарегистрироваться можно по ссылке. Мастер-класс входил в линейку событий «Месяца творчества» от мультицентра, с 5 сентября участники смогли познать свой внутренний мир на арт-терапии, научится рисовать на доске нитками, которые натянуты на гвозди, а также фигурной резке по овощам и фруктам.

ИСТОЧНИК KP.RU