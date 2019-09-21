2019-09-21T14:38:11+03:00
Общество

На плавучем понтоне на озере Алебашево появится чум

Летом он будет служить сценой
Алена Кульмухаметова
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На плавучем понтоне на озере Алебашево появится чум. Фото с сайта pixabay.comНа плавучем понтоне на озере Алебашево появится чум. Фото с сайта pixabay.com
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В первом событийном парке Тюмени «Алебашево» появятся места для активного отдыха, экстремального спорта, прогулочные зоны, гастрономическая аллея, плавучая сцена и многое другое. Работы по его обустройству идут полным ходом. В данный момент на озере Алебашево завершены работы по установке первых 36 квадратных метров понтонной конструкции. Об этом рассказал лидер проекта по созданию event-парка «Алебашево» Артем Андросов. Завершатся все работы в 2020 году. - Общая площадь понтона составит 400 квадратных метров. Летом понтон будет служить сценой, но мы проработали идею, благодаря которой свои функции он будет выполнять и зимой. Планируем уже в 2019 году на него установить либо чум, либо юрту, где жители смогут погреться. Кроме того, здесь появится снежный городок с горками, - рассказал Артем Андросов.

Напомним, первый событийный парк «Алебашево» — уникальная площадка не только для региона, но и для всей страны, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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