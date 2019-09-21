2019-09-21T13:38:00+03:00
Общество

В Тюмени откроют первый закрытый бассейн для зимнего плавания

Он расположится на озере Липовое
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени откроют первый закрытый бассейн для зимнего плавания. Фото из группы "КЛУБ ЗАКАЛИВАНИЯ И ЗИМНЕГО ПЛАВАНИЯ МОРЖИ ТЮМЕНИ" в соцсети ВКонтактеВ Тюмени откроют первый закрытый бассейн для зимнего плавания. Фото из группы "КЛУБ ЗАКАЛИВАНИЯ И ЗИМНЕГО ПЛАВАНИЯ МОРЖИ ТЮМЕНИ" в соцсети ВКонтакте
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На базе центра закаливания и плавания в ледяной воде «АквАйСпорт-Тюмень» 28 сентября в полдень пройдет открытие очередного сезона зимнего плавания. База распологается на озере Липовое.

Исполнительный директор центра закаливания и плавания в ледяной воде «АквАйСпорт-Тюмень» Татьяна Редькина рассказала о, возможно, первом крытом бассейне для плавания в холодной воде в России, который создается на базе центра:

- Мы строим бассейн возле бани. В длину он 25 метров, по ширине рассчитан на две стандартные дорожки. Для защиты от снега сверху будет сделан навес, а чтобы вода не замерзала, воздушный компрессор будет приводить ее в движение. 28 сентября хотим провести пробные старты в бассейне с участием наших спортсменов зимнего плавания. Добавим, что в программе: награждение по итогом прошлого сезона наиболее отличившихся членов клуба; массовый заплыв на 200 метров, а также культурная программа — выставка репродукций картин русского художника Ивана Шишкина. Для детей — дискотека, всевозможные конкурсы и игры.

Закончится мероприятие чаепитием и дружным поеданием плова, приготовленного в казане на открытом огне, сообщает «Вслух. ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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