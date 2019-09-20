Вернулась в номер – спутника нет: тюменец вывез подругу на отдых, чтобы обокрасть

СЕГОДНЯ 14:11 2019-09-20T14:11:27+03:00

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Тюменка решила развлечься со своим другом, который предложил поехать на горячие источники и снять номер. Однако ее ожидал сюрприз: мужчина исчез, прихватив с собой ее деньги.

В дежурной части межмуниципального отдела МВД «Тюменский» зарегистрировано сообщение от жительницы областного центра, которая сообщала о краже денежных средств. Сумма ущерба составила более 6 200 рублей.

– Полицейские задержали знакомого заявительницы. 35-летний тюменец позвонил своей подруге и пригласил ее отдохнуть на горячий источник. Мужчина заехал на такси за женщиной, а потом в магазин за алкоголем. По приезду злоумышленник оплатил номер в гостиной. 39-летняя потерпевшая предложила другу искупаться, но тот не согласился. Она отправилась в бассейн одна, а когда вернулась в номер, то не застала там своего спутника, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Вместе с товарищем из сумки женщины исчезли все денежные средства. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU