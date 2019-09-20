2019-09-20T11:28:25+03:00
Происшествия

Тюменский экс-пристав пойдет под суд за помощь дочери в неуплате налогов

Женщина обвиняется в служебном подлоге
Вадим Бегун
Поделиться:
Женщина, работая судебным приставов, помогла избежать дочери уплаты налогов. Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Тюменской области.Женщина, работая судебным приставов, помогла избежать дочери уплаты налогов. Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заводоуковского судебного пристава-исполнителя. Женщина, обвиняемая в служебном подлоге, помогла своей дочери избежать уплаты налогов.

– Обвиняемая, получив исполнительное производство в отношении своей дочери о взыскании налога и пени на сумму около 15 тысяч рублей, не заявила самоотвод. В 2017 году она незаконно вынесла постановление об отмене ареста банковского счета родственницы, внеся ложные сведения о погашении задолженности. По трем другим производствам в отношении дочери злоумышленница незаконно вынесла акты о возвращении исполнительного листа взыскателю, якобы место нахождения должника установить невозможно, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что женщина помогла избежать дочери взыскания налога на сумму около 20 тысяч рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело скоро будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокурор проконтролировал ход возведения долгостроя в центре Тюмени
Две иномарки столкнулись на Ялуторовском тракте под Тюменью
Сильный дождь и заморозки ожидают жителей Тюмени в выходные
Автомобиль раздавил щенка на глазах у девочки в тюменском дворе
Тюменец ударил ножом в грудь отца, который выпрашивал деньги на спиртное
Сбербанк и Брусника запустили ипотеку под 3,4% годовых
В Тюменской области рабочий скончался из-за переработки
«Просто спортивный интерес»: тюменец вытащил из Иртыша огромную щуку
Дачные маршруты будут курсировать в Тюмени до 28 октября
Почти двести рабочих ночью устраняли последствия урагана в Тюмени
Тело убитого рыбака найдено на берегу Иртыша в Тобольске
Собирался приготовить шашлык: тюменец похитил у соседа поросенка
Александр Моор: История завода «ЭнергоТехСервис» тесно связана с Тюменским нефтегазовым форумом
Тюменским депутатам запретили «кумовство»
В Тюмени задержан мужчина, подозреваемый в ограблении банка
Тюменских пенсионеров научат самостоятельно готовить документы на пенсию
Несколько светофоров обесточат в Тюмени на пять часов
Тюменцы могут выиграть подарки благодаря фото со своим домашним питомцем
Тюменского таксиста и его пассажира застали в лесу за употреблением наркотиков
Погода на 20 сентября в Тюмени: будет дождь, но только ночью
«Лидер доверия потребителей - 2019» завершает прием заявок
Первая в России лига комедийной импровизации пройдет в Тюмени
Тюменцы могут записаться в любой музей региона с помощью приложения
В восьмидесяти тюменских многоэтажках отремонтируют крыши