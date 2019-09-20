Тюменский экс-пристав пойдет под суд за помощь дочери в неуплате налогов

СЕГОДНЯ 11:28 2019-09-20T11:28:25+03:00

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В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заводоуковского судебного пристава-исполнителя. Женщина, обвиняемая в служебном подлоге, помогла своей дочери избежать уплаты налогов.

– Обвиняемая, получив исполнительное производство в отношении своей дочери о взыскании налога и пени на сумму около 15 тысяч рублей, не заявила самоотвод. В 2017 году она незаконно вынесла постановление об отмене ареста банковского счета родственницы, внеся ложные сведения о погашении задолженности. По трем другим производствам в отношении дочери злоумышленница незаконно вынесла акты о возвращении исполнительного листа взыскателю, якобы место нахождения должника установить невозможно, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что женщина помогла избежать дочери взыскания налога на сумму около 20 тысяч рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело скоро будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU