Тело убитого рыбака найдено на берегу Иртыша в Тобольске

СЕГОДНЯ 09:32 2019-09-20T09:57:42+03:00

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Накануне, 19 сентября, на правом берегу реки Иртыш возле переулка Рабочий города Тобольска было обнаружено тело 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По факту убийства тюменские следователи завели уголовное дело.

– 14 сентября потерпевший, находившийся на рыбалке, перестал выходить на связь с родственниками. Они обратились в правоохранительные органы. Приехавшие на место сотрудники полиции обнаружили на берегу вещи пропавшего, а позже в кустах было найдено тело погибшего, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Кроме того, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU