Тело убитого рыбака найдено на берегу Иртыша в Тобольске
Накануне, 19 сентября, на правом берегу реки Иртыш возле переулка Рабочий города Тобольска было обнаружено тело 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По факту убийства тюменские следователи завели уголовное дело.
– 14 сентября потерпевший, находившийся на рыбалке, перестал выходить на связь с родственниками. Они обратились в правоохранительные органы. Приехавшие на место сотрудники полиции обнаружили на берегу вещи пропавшего, а позже в кустах было найдено тело погибшего, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В ведомстве сообщили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Кроме того, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU