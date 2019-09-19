Александр Моор: «Площадки ТНФ посетят более трех тысяч человек»

СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-19T10:06:32+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице в «Вконтакте» сообщил, что число участников Тюменского нефтегазового форума ежегодно растет. Так, в этом году его площадки посетят уже более трех тысяч человек.

«Для Тюменской области форум играет большую роль в создании инвестклимата и развитии промышленности. За десять лет индекс промышленного производства в регионе вырос в три раза, объём инвестиций - в 2,7 раза. Учитывая, что нефть и газ рука об руку идут с инновациями, наукой и цифровизацией, в Тюменской области продолжится развитие современных технологий и подготовка кадров. Для этого мы с Югрой и Ямалом создаём Научно-образовательный центр», – написал Моор.

Губернатор региона добавил, что был рад видеть многолетних партнеров, гостей и участников на Тюменском нефтегазовом форуме.

ИСТОЧНИК KP.RU