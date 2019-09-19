«Не верю!»: улицу Одесскую в Тюмени открыли для проезда после ремонта

СЕГОДНЯ 09:19 2019-09-19T09:19:05+03:00

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Сегодня, 19 сентября, специалисты тюменского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта провели обследование улицы Одесской. Было принято решение открыть ее для проезда транспорта.

– В рамках ремонта было предусмотрено расширение проезжей части с двух полос движения до четырех полос, на ряде участков тротуары стали шире, с двух сторон от проезжей сделано части освещение. Но самое главное в проекте – это устройство сетей инженерных коммуникаций, парковок и остановок общественного транспорта, переустройство светофорных объектов на пересечении улицы Одесской с Рижской, Котовского и Энергетиков, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве также сообщили, что в целях обеспечения безопасности движения на запроектированном участке автомобильной дороги установлены необходимые дорожные знаки и нанесена горизонтальная дорожная разметка.

ИСТОЧНИК KP.RU