2019-09-18T21:29:17+03:00
Общество

Тюменских учителей научат правильно проводить уроки национальной технологической инициативы

Мастер-класс состоится 20 сентября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменских учителей научат правильно проводить уроки национальной технологической инициативыТюменских учителей научат правильно проводить уроки национальной технологической инициативы
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На базе пространства коллективной работы «Точка кипения – Тюмень» 20 сентября в 16 часов состоится мастер-класс по проведению урока национальной технологической инициативы. В мероприятии, которое проводится для дальнейшей реализации уроков НТИ в регионе и вовлечения школьников к участию в олимпиаде НТИ, примут участие учителя и педагоги дополнительного образования.

Мероприятие – это конструктор заданий и информационных материалов, которые учитель сможет использовать при разработке уроков и внеклассных мероприятий. Чтобы всё было понятно, в него включены видео, интерактивные задания и игры. Занятия, которые проводятся для учеников 7-11 классов, охватывают физику, химию, информатику, математику, биологию и географию. У школьников появляется возможность присоединиться к инженерному движению и сообществу молодых талантливых инженеров.

Всероссийская акция «Проведи урок НТИ!» стартует в Тюменской области 23 сентября и продлится пять дней. Такие уроки в регионе организуются для того, чтобы развить у школьников и студентов научный и практический интерес к сфере информационно-коммуникационных технологий. Эти цели лежат в основе регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», который реализуется на территории региона в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» департаментом информатизации Тюменской области.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Тюменская область приняла участие во всероссийской образовательной акции по информационным технологиям «ИТ-диктант». Тысячи россиян из тридцати городов России проверили свои цифровые навыки на официальном сайте проекта, а также на очных площадках, установленных организаторами в каждом регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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