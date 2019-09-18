В Тюменской области построят инновационный завод по производству тампонажных смесей

СЕГОДНЯ 21:11 2019-09-18T21:12:47+03:00

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Агентство инфраструктурного развития Тюменской области подписало соглашения с ООО «ТД «Нефтесервис» в рамках Тюменского нефтегазового форума (ТНФ-2019). Стороны договорились о возможности локализовать проект по строительству инновационного завода по производству готовых тампонажных смесей мощностью до 100 тысяч тонн в год на территории индустриального парка «Богандинский» в Тюменской области.

По словам губернатора региона Александра Моора, в присутствии которого был подписан документ, реализация крупных проектов в сфере нефтегазового машиностроения – одно из приоритетных направлений инвестиционного развития.

- Мы будем поддерживать такие проекты, позволяющие нам не только развивать экономику области, но и вносить существенный вклад в импортозамещение и рост несырьевого экспорта в нефтегазовом секторе. Для этого в Тюменской области есть широкий набор эффективных инструментов, одним из которых, безусловно, являются наши индустриальные парки, – подчеркнул Александр Моор.

Как отметила генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец, реализация проекта рассчитана на два года, объём инвестиций составит порядка 120 млн рублей. На новом производстве будет создано рабочих мест.

- Проект инновационный, локализация таких проектов на территории региона – это еще и стимул к внедрению новых технологий, обеспечивающих дальнейшее развитие Тюменской области, - отметила она.

В свою очередь генеральный директор компании «ТД Нефтесервис» Антон Воронин подчеркнул, что партнёрство с Агентством создаст все условия для реализации проекта в максимально короткие слови. Представить клиентам продукцию, произведённую на площадке «Богандинского», предполагается через 2 года.

- Для этого мы и наши партнеры будем прилагать все необходимые усилия, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU