«Очень плохо сейчас»: в Тюмени стая псов растерзала домашних животных

СЕГОДНЯ 15:11 2019-09-18T15:11:30+03:00

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В Тюмени стая бродячих собак растерзала более десятка домашних животных. Пострадали козы, овцы и куры, которых владельцам пришлось «дорезать».

Страшное событие произошло в Зареке. Как сообщили в социальных сетях соседи пострадавших, накануне в районе четырех утра, миновав два участка с заборами и сделав подкоп под забором, большая стая собак средних размеров растерзала животных и птиц. Когда хозяева выскочили, псы уже «знатно угробили несчастное хозяйство».

«Погибли или пришлось дорезать с тяжелыми травмами коз и овец в количестве 11 штук, и очень много птицы (индюки, бройлеры, несушки). Пишу с разрешения хозяев, которым сейчас очень плохо, ибо погибли любимые козы и просто животные, в которых был вложен труд и забота», – пишет автор сообщения.

Он также предупредил, чтобы жители Зареки были аккуратнее, проверяли свою территорию и не отпускали детей одних. Комментаторы сожалеют о случившемся и утверждают, что ситуация возникла из-за жалости к бродячим собакам. Их, по мнению горожан, все же следует отстреливать.

ИСТОЧНИК KP.RU