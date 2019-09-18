2019-09-18T15:11:30+03:00
Общество

«Очень плохо сейчас»: в Тюмени стая псов растерзала домашних животных

Псы сделали подкоп к жилому дому
Вадим Бегун
Поделиться:
Стая бродячих животных растерзала домашних животных в Тюмени. Фото - скриншот из видео.Стая бродячих животных растерзала домашних животных в Тюмени. Фото - скриншот из видео.
Изменить размер текста:

В Тюмени стая бродячих собак растерзала более десятка домашних животных. Пострадали козы, овцы и куры, которых владельцам пришлось «дорезать».

Страшное событие произошло в Зареке. Как сообщили в социальных сетях соседи пострадавших, накануне в районе четырех утра, миновав два участка с заборами и сделав подкоп под забором, большая стая собак средних размеров растерзала животных и птиц. Когда хозяева выскочили, псы уже «знатно угробили несчастное хозяйство».

«Погибли или пришлось дорезать с тяжелыми травмами коз и овец в количестве 11 штук, и очень много птицы (индюки, бройлеры, несушки). Пишу с разрешения хозяев, которым сейчас очень плохо, ибо погибли любимые козы и просто животные, в которых был вложен труд и забота», – пишет автор сообщения.

Он также предупредил, чтобы жители Зареки были аккуратнее, проверяли свою территорию и не отпускали детей одних. Комментаторы сожалеют о случившемся и утверждают, что ситуация возникла из-за жалости к бродячим собакам. Их, по мнению горожан, все же следует отстреливать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В тюменской колонии, где два года назад повесился человек, нашли нарушения
II Всероссийский театральный фестиваль сказки «Конек-Горбунок» открылся в Тобольске балетом
Тюменские таланты смогут выступить на одной сцене с кумирами молодежи
Схватил купленную скороводу, угрожая убить: тюменец остался недоволен растратами любимой
В Тюмени задержан насильник: полиция ищет пострадавших
Итальянцы привезут в Тюмень балет «Анна Каренина»
В тюменском аэропорту уничтожили десять килограммов укропа и орехов
Тюменские подростки стали вдвое чаще совершать тяжкие преступления
Возможен град: МЧС предупредило тюменцев о приближающейся непогоде
В Тобольске подадут тепло в дома 19 сентября
Мигранты крали из тюменских супермаркетов одежду и продавали ее в интернете
Был в одних трусах: тюменский бизнесмен нагишом пытался угнать грузовик
Тюменец проиграл в казино украденные у местной газеты 36 миллионов рублей
Очевидцы сообщили о массовой драке у тюменского «Сити Молла»
В интернете появилось фото мужчины, ограбившего в Тюмени банк