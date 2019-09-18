II Всероссийский театральный фестиваль сказки «Конек-Горбунок» открылся в Тобольске балетом

СЕГОДНЯ 15:36 2019-09-18T15:36:32+03:00

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В Тобольском драматическом театре прошла торжественная церемония открытия II Всероссийского театрального фестиваля одной сказки «Конек-Горбунок», посвященного 185-летию первого печатного издания знаменитого произведения Петра Ершова.

С 17 по 20 сентября фестиваль проходит в трех городах региона – в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Участников и зрителей открытия приветствовали первый заместитель председателя Тюменской областной думы, координатор проекта «Единой России» «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок» Андрей Артюхов, глава Тобольска Максим Афанасьев, заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова.

Андрей Артюхов уверен: фестиваль будет способствовать росту интереса к творчеству нашего великого земляка. «В Тюменской области много мест, связанных со всемирно известным сказочником: он родился в деревне Безруково, был крещен в Ишиме, помимо обучения в университете всю жизнь прожил в Тобольске. Поэтому неудивительно, что Всероссийский фестиваль сказки «Конек-Горбунок» проводится именно в нашем регионе: жители области знают и любят сказку».

- Очень рад, что Тобольск на несколько дней стал местом протяжения театралов, — отметил Афанасьев. — Спектакли помогут на несколько дней погрузиться в сказку и почувствовать ее атмосферу. Мне очень приятно, что сегодня полный зал, много семей с детьми.

В завершение церемонии открытия директор Тобольского драматического театра Евгений Пономарев вручил художественному руководителю, главному балетмейстеру Русского Национального Звездного балетного театра (Москва) Валерию Кокореву памятный диплом участника фестиваля.

Сам художественный руководитель Валерий Кокорев уверен: спектакли по сказке будут интересны не только детям, но и взрослым. «Петр Ершов написал всеобъемлющее, поистине народное произведение, в котором каждый увидит свои смыслы», — уверен он. Балетмейстер выразил поддержку проекту «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок»: «Я считаю, идея отличная. Это его родина и, безусловно, хорошо, что вы реализуете такой проект».

Балет «Конек-Горбунок» на музыку Родиона Щедрина идёт в Большом театре с 1960 года, неоднократно был показан за рубежом и всегда пользовался неизменным успехом. Роли Царь-девицы и Жар-птицы в разные годы исполняла прима-балерина Большого театра Майя Плисецкая. Спектакль имел несколько редакций. Тоболяки и гости города увидели постановку балетмейстера Бориса Мягкова, который за нее в 1987 году получил звание лауреата Государственной премии России.

Отметим, в рамках II Всероссийского театрального фестиваля одной сказки «Конек-Горбунок» пройдут лучшие постановки произведения в российских театрах. Примут участие Московский детский театр теней, Русский Национальный Звездный балетный театр, Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Тобольский драматический театр имени П. П. Ершова, Ишимский народный театр, Челябинский государственный драматический Молодежный театр, Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина, Курганский государственный театр драмы.