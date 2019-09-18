В тюменской колонии, где два года назад повесился человек, нашли нарушения
Зампрокурора Тюменской области Александр Шорин проверил условия содержания осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 2. Без нарушений не обошлось.
– Выявлены нарушения закона в части материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, при соблюдении требований режима и другие. По результатам проверки на имя начальника ИК-2 будет подготовлено представление об устранении нарушений закона. Также поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Александр Шорин на месте провел личный прием осужденных, куда явилось пять человек. Они задали вопросы по медико-санитарному обеспечению, а также условно-досрочного освобождения.
Напомним, что летом 2017 года в тюменской ИК-2 повесился иностранец. Тогда начальника колонии временно отстраняли от работы.
ИСТОЧНИК KP.RU