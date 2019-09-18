Тюменские таланты смогут выступить на одной сцене с кумирами молодежи

СЕГОДНЯ 14:43 2019-09-18T14:43:40+03:00

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Выступить на одной сцене вместе с популярными молодыми артистами и звездами YouTube могут юные жители города. Для этого нужно загрузить на сайт проекта «Поколение М» видео со своим творческим номером. Победители примут участие в музыкальном шоу «Поколение М: Blog&Voice» от МТС.

Проект «Поколение М: Blog&Voice» впервые приезжает в Тюменскую область. Перед жителями города выступят вокалисты и звезды телешоу Дарья Волосевич, Софья Федорова, Иван Кургалин, Akmal и Шема. «Зажгут» вместе с тюменцами и популярные юные блогеры – Арина Данилова, Влад Красавин, Anriel и Kirill Felix, аудитория которых составляет более 2 миллионов подписчиков. В Тюмени концерт пройдет на площадке СК «Центральный» 4 октября в 17:00. Бесплатные билеты можно получить в салонах МТС, либо пройти онлайн-регистрацию на сайте.

Талантливые дети Тюмени, которые проявляют себя в вокале, танцах или блогинге, имеют отличную возможность выступить на одной сцене вместе со своими кумирами в своем родном городе и громко заявить о себе. Для участия нужно загрузить работы на digital-площадке проекта «Поколение М» в соответствующие номинации – DANCE, SUPER-HIT и #БЛОГЕР. Работы принимаются до 30 сентября 2019 года.

«Шоу «Поколение М «Blog&Voice», - это финальная и самая яркая точка большого культурного сезона, который МТС провела в Тюменской области в 2019 году. Наш концерт отражает новую философию компании: МТС – за инновации и креативные проекты в digital. Мы уже находимся в цифровой эре – сервисы МТС помогают управлять домами и городами, привлекать туристов в регион, связываться с врачами онлайн. Это в равной мере касается и «Поколения М», значительная часть которого будет проходить в режиме онлайн, на современной цифровой платформе», - говорит директор филиала МТС в Тюменской области Евгений Малыхин.

«В новом сезоне проекта «Поколение М» мы обновили формат наших гала-концертов, сделав их еще более молодежными и зажигательными. На сцене будут выступать юные артисты и известные блогеры, зрители увидят отличное световое представление и балет под самую трендовую музыку, а также примут непосредственное участие в самом шоу. Это отличная возможность не только зажигательно провести время, но и узнать больше о проекте «Поколение М» от МТС. Возможности, которые предоставляет наша площадка, уникальны – это самые разнообразные творческие и карьерные лифты для творческой молодежи», - комментирует Екатерина Филатова, руководитель проекта «Поколение М».