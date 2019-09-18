2019-09-18T15:42:18+03:00
Звезды

Итальянцы привезут в Тюмень балет «Анна Каренина»

Вадим Бегун
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Фото - балет «Анна Каренина».Фото - балет «Анна Каренина».
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Впервые в Тюмени 13 октября в 19:00 на сцене ДК «Нефтяник» выступят итальянские танцоры Balleto di Milano с постановкой «Анна Каренина». Балет создан по роману Льва Толстого либреттистом и балетмейстером Теэтом Каском. Его представление уже оценили зрители Италии, Франции и Швейцарии. Этой осенью невероятное танцевальное шоу увидит и тюменская публика.

Балет Теэта Каска – не пересказ роман Льва Толстого. Работая над постановкой, эстонский талант стремился показать поднятые в произведении проблемы, используя выразительные средства хореографического искусства. И в первую очередь его интересовали экзистенциальные темы.

– Важно, чтобы мы не спешили судить других людей, а старались понять, почему мы поступаем именно так, а не иначе, – делится Каск.

В балете прозвучит музыка Чайковского, среди которых «Элегия», «Меланхолическая серенада», «Шесть романсов» и другие.

– Было очевидно, что музыка Чайковского как нельзя лучше подходит для данной постановки, ведь писатель и композитор были современниками и жили в одном культурном пространстве, – говорит Каск.

Не пропустите уникальное представление – балет «Анна Каренина» в исполнении гостей из Милана в ДК «Нефтяник» (ул. Осипенко, 1) в воскресенье, 13 октября в 19:00. Купить билет можно онлайн по этой ссылке.

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