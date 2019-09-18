В Тюмени задержан насильник: полиция ищет пострадавших

СЕГОДНЯ 13:53 2019-09-18T13:53:37+03:00

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу

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В Тюмени предъявлено обвинение 34-летнему местному жителю. Мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности. Возможно, он преступил закон не единожды.

– По версии следствия, обвиняемый в сентябре этого года в районе улицы 50 лет ВЛКСМ областного центра совершил изнасилование. В настоящее время злоумышленник установлен, задержан и заключен под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Следователи обращаются к гражданам, пострадавшим от противоправных действия обвиняемого, с просьбой обращаться в следственный отдел по Центральному округу города Тюмень по адресу: улица Северная, дом 2/2 (следователь Галямов Тагир Тавкилевич), или по телефонам: 8-904-491-4325 (дежурный по следственному управлению) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU