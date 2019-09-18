2019-09-18T12:40:04+03:00
Происшествия

Тюменские подростки стали вдвое чаще совершать тяжкие преступления

Основная причина – отсутствие надлежащего контроля родителей
Вадим Бегун
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В Тюменской области вдвое увеличилось число тяжких преступлений, совершенных подростками. Фото - pixabay.com.В Тюменской области вдвое увеличилось число тяжких преступлений, совершенных подростками. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области более чем на 42 процента увеличилось число тяжких преступлений, которые были совершены подростками. Также стало известно, что каждое шестое преступное деяние совершено ими в состоянии алкогольного опьянения.

– За 8 месяцев этого года на территории региона зарегистрировано 316 преступных деяний, совершенных подростками. Это на 13,4 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. К тому же, на 62 процента (с 21 до 8) сократилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотиков, на 23,5 процента (с 213 до 163) – краж. Однако на 42,5 процентов (с 47 до 67) увеличилось число совершенных несовершеннолетними тяжких преступлений, каждое шестое совершено в состоянии алкогольного опьянения, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По мнению прокуроров, основными причинами и условиями совершения детьми преступлений являются отсутствие надлежащего контроля со стороны родителей за поведением и досугом своих детей, а также наличие родственников и знакомых, которые ранее отбывали наказание в местах лишения свободы. Они оказывают негативное влияние на подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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