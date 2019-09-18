В Тобольске подадут тепло в дома 19 сентября

СЕГОДНЯ 11:48 2019-09-18T11:48:07+03:00

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Завтра, 19 сентября, в Тобольске дадут тепло. Градоначальник Максим Афанасьев уже подписал соответствующее распоряжение.

– Для нормализации теплоснабжения отведен период с 19 по 21 сентября. За этот период Тобольскому филиалу АО «СУЭНКО» и другим организациям, в чьем ведении находятся котельные и автономные тепловые сети, необходимо обеспечить расчетные температурный и гидравлический режимы в системах теплоснабжения города. Потребители тепловой энергии, а также организации, обслуживающие внутридомовые системы, должны произвести наладку и регулировку внутридомовых систем теплоснабжения и обеспечить приемку теплоносителя, – сообщили в пресс-службе администрации Тобольска.

Там также отметили, что если в доме в указанные сроки по каким-то причинам не появилось тепло, то можно обратиться в свою Управляющую компанию, а также в комитет ЖКХ города по телефону: 8 (3456) 24-39-52. В ведомстве также напомнили, что с начала сентября отопление включено практически во всех объектах социальной сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU