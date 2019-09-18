2019-09-18T13:04:37+03:00
Общество

В тюменском аэропорту уничтожили десять килограммов укропа и орехов

Продукция запрещена к ввозу на территорию РФ
Вадим Бегун
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В тюменском аэропорту уничтожили нелегальную партию укропа. Фото - pixabay.com.В тюменском аэропорту уничтожили нелегальную партию укропа. Фото - pixabay.com.
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В тюменском «Рощино» у пассажиров нашли укроп и орехи. Эту продукцию запрещено провозить на территорию Российской Федерации.

На прошедшей неделе в воздушном пункте пропуска аэропорта «Рощино» в багаже и ручной клади пассажиров, следующих рейсом из Баку, инспекторы местного Россельхознадзора обнаружили гранаты, орехи и укроп. Это подкарантинная продукция, которая запрещенная к ввозу. В отношении трех физических лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Более десяти килограммов изъятой продукции была уничтожена по заявлению владельцев.

– Напоминаем, что временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции в багаже и ручной клади пассажиров из Республик Таджикистан, Азербайджан и Узбекистан введены Россельхознадзором с 16 апреля 2012 года, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, добавив, что исключение составляют фрукты, овощи, сухофрукты и орехи, ввезенные из Узбекистана – но только в количестве, не превышающем пяти килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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