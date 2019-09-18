Тюменец проиграл в казино украденные у местной газеты 36 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:35 2019-09-18T10:35:45+03:00

Уголовное дело о мошенничестве и легализации преступного дохода в особо крупном размере направлено в суд

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В Тюмени утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. С октября 2016 года по февраль 2018-го он вместе со своей знакомой – главбухом одной из городских газет – похитил свыше 36 миллионов рублей, перечислив их на расчетный счет его соучастницы по подложным документам.

– В это же время предприимчивый молодой человек, пытаясь легализовать часть похищенных средств, перечисление более 9 миллионов рублей и обналичил через несколько банковских карт своих знакомых. Большую часть обвиняемый потратил в казино и игровых автоматах на территории Республики Беларусь и Краснодарского края, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения. Соучастница обвиняемого уже осуждена приговором суда.

ИСТОЧНИК KP.RU