2019-09-18T10:12:02+03:00
Общество

Очевидцы сообщили о массовой драке у тюменского «Сити Молла»

Оказалось, что вызов был ложным
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцы пожаловались на "массовую драку" у ТРЦ.Тюменцы пожаловались на "массовую драку" у ТРЦ.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Тюменцы, ставшие очевидцами большого скопления людей у торгово-развлекательного центра «Сити Молл», вызвали полицию. Местные жители в темноте решили, что у здания происходит массовая драка и вызвали на «место происшествия» сотрудников полиции.

Пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина подтвердила, что, действительно, вчера, 17 сентября, был вызов на Тимофея Чаркова, 60. Она также пояснила, что мужчины у входа в здание – это работники строительной организации, которая находится неподалеку. Нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Выложенное в социальных сетях видео позабавило тюменцев. Как таковой массовой драки на кадрах не видно, только беготню около двух десятков людей. Местные жители, впрочем, предположили, что в торгово-развлекательном центре, возможно, проходила акция на сыр «Косичка». Есть и вторая версия: мужчины не поделили билет на киносеанс.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В тюменском аэропорту уничтожили десять килограммов укропа и орехов
Тюменские подростки стали вдвое чаще совершать тяжкие преступления
Возможен град: МЧС предупредило тюменцев о приближающейся непогоде
В Тобольске подадут тепло в дома 19 сентября
Мигранты крали из тюменских супермаркетов одежду и продавали ее в интернете
Был в одних трусах: тюменский бизнесмен нагишом пытался угнать грузовик
Тюменец проиграл в казино украденные у местной газеты 36 миллионов рублей
В интернете появилось фото мужчины, ограбившего в Тюмени банк
Начала громко кричать: тюменец со шприцом напал на сотрудницу микрокредитной организации
Мама «сидела» в телефоне: подросток спас тонущего в тюменском фонтане мальчика
Счастливые часов не наблюдают: приставы выдворили из страны африканца, прилетевшего к тюменке
Тюменец украл устройство для проверки билетов и пользовался им как смартфоном
Тюменскую птицефабрику оштрафовали на 50 тысяч рублей за порчу земли
Помахала рукой: тюменскую пенсионерку, блуждавшую в лесу двое суток, нашли добровольцы
Тюменка вырвала из рук соседки сумку и убежала домой
В Тюмени автобусам №52, 65 и 76 добавят остановки
Погода на 18 сентября в Тюмени: пасмурно, но без осадков
В Тюмени обсудят меры господдержки в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»
В Тюмени рядом с аквапарком полыхает строящееся здание
Тюменские прокуроры обсудили долги «СибНАЦа» перед своими работниками
В Тюменской области осудят заключенных, избивших охранников в СИЗО
Замначальника тюменской колонии оштрафовали за задолженность по госконтрактам
Схватил за шею, стал душить: тюменец чуть не убил любимую, вернувшуюся с попойки
Тюменка взяла в долг деньги и соврала, что не оформляла займ
Не могла поднести ложку ко рту: тюменские врачи провели пожилой пациентке уникальную операцию
Тюменские коммунальщики завершили монтаж теплотрасс в заречной части города
«Хоть бы не поймали»: тюменцы сочувствуют мужчине, который сегодня ограбил банк
В Тюменской области торжественно захоронят останки солдата ВОВ