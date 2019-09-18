Очевидцы сообщили о массовой драке у тюменского «Сити Молла»

СЕГОДНЯ 10:12 2019-09-18T10:12:02+03:00

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Тюменцы, ставшие очевидцами большого скопления людей у торгово-развлекательного центра «Сити Молл», вызвали полицию. Местные жители в темноте решили, что у здания происходит массовая драка и вызвали на «место происшествия» сотрудников полиции.

Пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина подтвердила, что, действительно, вчера, 17 сентября, был вызов на Тимофея Чаркова, 60. Она также пояснила, что мужчины у входа в здание – это работники строительной организации, которая находится неподалеку. Нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Выложенное в социальных сетях видео позабавило тюменцев. Как таковой массовой драки на кадрах не видно, только беготню около двух десятков людей. Местные жители, впрочем, предположили, что в торгово-развлекательном центре, возможно, проходила акция на сыр «Косичка». Есть и вторая версия: мужчины не поделили билет на киносеанс.

ИСТОЧНИК KP.RU