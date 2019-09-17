Тюменские прокуроры обсудили долги «СибНАЦа» перед своими работниками

СЕГОДНЯ 15:46 2019-09-17T15:46:24+03:00

Это не единственное предприятие, имеющее задолженность по заработной плате

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В тюменской прокуратуре состоялось заседание межведомственной рабочей группы по защите трудовых прав граждан. Часть времени на нем было уделено задолженности НАО «СибНАЦ» перед своими работниками.

– На заседании рабочей группы была обсуждена ситуация с задолженностью по заработной плате в ряде организаций, а именно в НАО «СибНАЦ», ООО «Тюменьстальмост», ООО «Инвест-силикат-стройсервис», Борковском потребительском обществе, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что по результатам работы группы намечены конкретные меры, направленные на обеспечение прав работников в названной сфере. Ситуация с выплатой заработной платы трудящимся региона, а также реализация дополнительных мер в этой сфере находится на личном контроле исполняющего обязанности прокурора области.

ИСТОЧНИК KP.RU