2019-09-16T18:41:17+03:00
Общество

К Международному дню пожилых людей в Тюменской области пройдёт масса мероприятий

Например, мини-ярмарки вакансий, тренинги и дни открытых дверей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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К Международному дню пожилых людей в Тюменской области пройдёт масса мероприятийК Международному дню пожилых людей в Тюменской области пройдёт масса мероприятий
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К Международному дню пожилых людей служба занятости населения Тюменской области проводит массу мероприятий в рамках областной акции «Пусть осень жизни будет золотой», которая проходит с 15 сентября по 15 октября. Как сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения, в центрах организуют специализированные мини-ярмарки вакансий, дни открытых дверей, тренинговые занятия, конкурс детских рисунков «Профессии моих бабушек и дедушек» и фотовыставка «Лучший по профессии».

Кроме того, организована работа телефона горячей линии по вопросам трудоустройства, получения профессионального обучения и допобразования граждан старшего поколения. Занятие «Технология успешного поиска работы» пройдёт для тюменцев 55+ в рамках проекта «Job-библиотека». Участники узнают о рынке труда и возможностях продолжения трудовой деятельности.

Также коллективы центров приглашают ветеранов на традиционные праздничные встречи за чашкой чая.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что участники проекта «Гиды TMN55+» провели обзорную экскурсию для пожилых горожан в возрасте от 70 лет и выше. Мероприятие прошло 13 сентября в рамках областной акции «Пусть осень жизни будет золотой!». Знатоки города Людмила Суппес и Ольга Майер познакомили участников групп по профилактике возрастных изменений областного геронтологического центра с авторским маршрутом «Тюмень боголюбивая».

ИСТОЧНИК KP.RU

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