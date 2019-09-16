2019-09-16T15:10:02+03:00
Происшествия

Почти тридцать пожарных тушили дом на улице Смоленской в Тюмени

К счастью, погибших и пострадавших в результате возгорания нет
Вадим Бегун
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В Тюмени неизвестный поджег дом на Смоленской. Фото - пресс-служба Главного управления МЧС по Тюменской области.В Тюмени неизвестный поджег дом на Смоленской. Фото - пресс-служба Главного управления МЧС по Тюменской области.
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В Тюмени сегодня, 16 сентября, утром, горел жилой дом по улице Смоленской. В тушении огня приняли участие 29 пожарных.

– Вызов поступил в 9.36. Первые подразделения гарнизона прибыли на место происшествия через 6 минут. Было установлено, что горит кровля одноэтажного деревянного дома на два хозяина размерами шесть на восемь метров. Дом частично расселен. В результате пожара огнем повреждена крыша по всей площади и внутренняя отделка и имущества дома на площади 5 квадратных метров, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что к тушению пожара привлекалось 8 единиц техники и 29 человек личного состава. Локализовать его удалось в 10.05, а ликвидировать – в 11.50. Погибших и пострадавших нет, ущерб устанавливается. Пожарные сообщают, что причиной возгорания стало занесение открытого источника огня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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