2019-09-16T13:43:41+03:00
Экономика

Сразу четыре предприятия стали резидентами индустриального парка «Богандинский»

Общий объём инвестиций – более 222 млн рублей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Сразу четыре предприятия стали резидентами индустриального парка «Богандинский»Сразу четыре предприятия стали резидентами индустриального парка «Богандинский»
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Четыре компании с суммарным объёмом инвестиций более 222 млн рублей получили право реализации своих проектов на площадке парка «Богандинский» - все они одобрены Экспертным советом. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, благодаря появлению новых предприятий будет создано 119 рабочих мест.

Новыми резидентами индустриального парка стали: компания «Зенит» (проект по производству геосинтетических материалов), компания «Ларта-Фильтры» (проект промышленного производства фильтрующих волокнисто-пористых элементов), компания «Авангард» (комплекс производства пищевых и кормовых продуктов на основе экогидролиза зерновых и отходов их переработки). Четвёртое предприятие – «Промтехэксперт» – будет производить жидкие моющие средства. Наибольшая часть инвестиций - 200 миллионов рублей - приходится на проект компании «Зенит».

По словам генерального директора Агентства инфраструктурного развития Ольги Романец, одновременное появление четырёх проектов на площадке индустриального парка произошло впервые в истории Агентства.

- Переговоры с потенциальными резидентами ведутся в постоянном режиме, но, чтобы 4 проекта, вышедших на экспертизу, одновременно получили статус резидента индустриальных парков – такого ещё не было. Три из четырех компаний, которые прошли отбор («Авангард», «Прометхэксперт» и «Ларта-Фильтры») расположатся в цехах промышленного бизнес-инкубатора, - рассказала Ольга Романец.

Она отметила, что этот новый формат заявлен в прошлом году как переходный. Он позволяет малым и средним предприятиям запустить мелкосерийное производство с последующим масштабированием и переносом его на собственную площадку в индустриальном парке.

- Мы искренне поздравляем компании, желаем плодотворной реализации проектов и будем содействовать быстрейшему открытию этих производств, - подчеркнула Ольга Романец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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