2019-09-16T12:09:35+03:00
Общество

Автоинспекторы поймали 66 пьяных тюменцев за минувшие выходные

ГИБДД призывает местных жителей к трезвому вождению
Вадим Бегун
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Почти 70 пьяных тюменцев попались автоинспекторам за минувшие выходные. Фото - Госавтоинспекция по Тюменской области.Почти 70 пьяных тюменцев попались автоинспекторам за минувшие выходные. Фото - Госавтоинспекция по Тюменской области.
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В Тюменской области за минувшие выходные 66 водителей в состоянии алкогольного опьянения были отстранены от управления транспортом. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Автоинспекторы выезжали для оказания помощи по обеспечению дорожной безопасности в Тобольск, Исетский и Тюменский районы. В одном только Тобольске ими были задержаны 18 водителей в алкогольном опьянении, еще восемь – без водительских удостоверений.

– В Тюмени предупредительная работа, направленная на трезвое вождение, проводилась совместно с активистами общественного движения «Общее дело». Автомобилисты разметили на своих авто сотни наклеек. Мы будем и далее использовать различные формы контроля, в том числе «сплошные проверки» и точечные рейды, а также выборочные проверки водителей легковых такси, – сообщили временно исполняющий обязанности начальника ГИБДД по Тюменской области Олег Толстиков.

Он также отметил, что в сентябре ведомству удалось снизить число дорожно-транспортных происшествий, которые были совершены по вине водителей в состоянии опьянения, почти наполовину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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