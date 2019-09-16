В Тюмени забили первые сваи на месте будущих школ

СЕГОДНЯ 10:34 2019-09-16T10:34:51+03:00

Оба учебных заведения введут в эксплуатацию в 2021 году

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В Тюмени заключен контракт на строительство двух школ. Уже сегодня рабочие приступили к подготовительным работам и забили первые сваи.

Одно из учебных заведений расположено в районе улиц Николая Зелинского и Дмитрия Менделеева, второе – в 4-м Заречном микрорайоне. Обе школы будут точно такими же, как открывшаяся в этом году школа на Бориса Житкова и в прошлом году в Ямальском-2.

– Общая площадь каждого здания переменной этажности – более 20 тысяч квадратных метров. Учебные заведения поделены на три блока: в первом будут обучаться средние и старшие классы, во втором − начальное звено, а в третьем расположится столовая, спортзал, библиотечный комплекс, актовый зал и администрация. На территории школ будет беговая дорожка и турниковый комплекс, – рассказала пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

В ведомстве также добавили, что строить школы будут в течение 22 месяцев. Таким образом, их ввод в эксплуатацию запланирован в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU