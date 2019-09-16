2019-09-16T10:11:34+03:00
Общество

Лучших папу и маму выбрали в Тюмени

Кроме того, в областном центре определили и самых умных родителей
Вадим Бегун
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В Тюмени выбрали лучших родителей. Фото - пресс-служба мультицентра «Моя территория».В Тюмени выбрали лучших родителей. Фото - пресс-служба мультицентра «Моя территория».
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В Тюмени подвели итоги конкурса для молодых родителей «Папа года» и «Мама года». Победителями стали тюменцы Дмитрий Никитин и Алла Шамсутдинова.

По информации пресс-службы мультицентра «Моя территория», за звание лучших мамы и папы в течение месяца соревновались сто родителей. Чтобы победить, они должны были посетить все мастер-классы, активно проявлять себя на них, а также включать ребенка в деятельность. Участники не только рисовали в технике эбру, но и познали азы робототехники, тайского бокса и векторной графики.

– Важно быть современным родителем. Все вокруг меняется, и если ты под это не подстроишься, не будешь в курсе, то ты не поймешь ребенка. А из-за этого не будет и взаимопонимания, – отметила победитель премии «Мама года» Алла Шамсутдинова,

«Папа года» Дмитрий Никитин в свою очередь рассказал, что вместе с женой по ночам продумывали план выполнения заданий, как лучше проявить себя, куда добавить креатива и вовлечь ребенка. По его мнению, самым сложным в конкурсе было найти время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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