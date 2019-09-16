2019-09-16T09:24:43+03:00
Общество

Тюменцам с утра пришлось стоять в шестибалльных пробках

По Алебашевской-Профсоюзной можно двигаться свободно, 50 лет Октября – очень загружена
Вадим Бегун
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Тюменцы с самого утра встали в пробки.Тюменцы с самого утра встали в пробки.Фото: Вадим Бегун
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Максимальная загруженность дорог Тюмени сегодня, 16 сентября, утром составила 6 баллов – это на 1 балл больше, чем обычно. Наиболее труднопроходимой магистралью стала улица 50 лет Октября.

По информации «Яндекс.Пробки», движение было затруднено и на улице Республики к Ямской (5 баллов), а также на Пермякова к 50 лет Октября (также 5 баллов). Нехарактерно плотный для данного времени трафик был отмечен на одной магистрали – это улица Республики к Ямской (5 баллов, что на 2 балла выше обычного).

А вот на Алебашевской-Профсоюзной из центра сегодня можно передвигаться свободно – здесь наблюдаются трехбалльные пробки, это на 2 балла ниже обычного.

Крупнейшая пробка утром наблюдалась на улице Федюнинского от Пермякова до Червишеского тракта. Ее длина составила три километра, продержалась она почти полтора часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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