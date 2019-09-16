Более 200 тысяч тюменцев получили налоговые льготы на транспорт

СЕГОДНЯ 10:58 2019-09-16T10:58:30+03:00

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В Тюменской области завершилась массовая рассылка гражданам налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов за 2018 год. Более 211 тысячам граждан предоставлены налоговые льготы на транспорт.

– В этом году уведомления получат налогоплательщики – владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше ста лошадиных сил. От уплаты освобождены владельцы машин мощностью до ста лошадиных сил и отдельные категории налогоплательщиков, имеющие в собственности один легковой автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил: один из родителей в многодетной семье, один из родителей ребенка-инвалида, один из опекунов инвалида с детства, признанного судом недееспособным, а также владельцы электромобилей с мощностью до 150 лошадиных сил, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве также сообщили, что теперь объектом налогообложения не являются транспортные средства, находящиеся в розыске. Там напомнили, что уплатить имущественные налоги необходимо до 2 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU