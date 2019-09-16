2019-09-16T09:01:45+03:00
Происшествия

В Ишиме внедорожник влетел в торговый контейнер, задавив продавщицу

По предварительным данным, водителю стало плохо
Вадим Бегун
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Тюменец, которому стало плохо за рулем, задавал продавщицу. Фото - Госавтоинспекция по Тюменской области.Тюменец, которому стало плохо за рулем, задавал продавщицу. Фото - Госавтоинспекция по Тюменской области.
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Накануне, 15 сентября, в двенадцатом часу дня на территории торговой базы в Ищиме автомобиль «Гранд Чероки» въехал в стоящие автомобили «Шкода Фабиа» и «Лифан». Кроме того, машина насмерть задавила 61-летнюю продавщицу, которая в момент аварии находилась в торговом контейнере.

По информации Госавтоинспекции по Тюменской области, в результате ДТП 47-летний водитель американского внедорожника не пострадал. По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем и он потерял сознание.

Это не единственная авария со смертельным исходом, произошедшая за выходные в регионе. Так, в воскресенье в 19.30 на 4-м километре автодороги Гагарино-Второпесьяново-Казанское автомобиль ВАЗ-2107 сбил 64-летнего пенсионера, который вез рядом с собой велосипед. Пешеход, который находился в темное время суток на дороге без световозвращающих элементов, погиб.

В ведомстве добавили, что всего за выходные в Тюменской области произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в них были ранены 24 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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